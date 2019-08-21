Kairat stayer Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1135

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:11 Цитата: maxsaf:

Правозащитники придают огласке, резонанс и все такое...



По конкретному случаю не вникал в суть, как понимаю была попытка износа, было заявление девушки, если возбудили дело, расследуют (исследуют всё, намерения, доказательства, может одежда порвана была, ссадины, синяки на теле жертвы были и.т.д.) и направят в суд. Если по действующему законодательству предусмотрено примирение и этим правом они воспользуются, никакого резонанса не будет, всё в рамках правового поля.