/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кабачок вам на завтрак		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Кабачок вам на завтрак
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно подруга, собирая на грядке молоденькие кабачки, со вздохом призналась, что не любит затевать из них оладьи. Не получаются, говорит, разваливаются почему-то, не пропекаются. Я, наоборот, их обожаю, но к кухонным неудачам отношусь с пониманием. Поэтому нашла и опробовала рецепт специально для тех, кто не любит возиться с кабачковыми оладьями.
Читать статью

§ Yorik
Re: Кабачок вам на завтрак
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 22.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем Юлю с требованием "ресторанных обозрений" :-)
Профайл

* Kairat stayer
Re: Кабачок вам на завтрак
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где вездесущие иностранцы, с изображением омлета-полуфабриката, со всякими корешками и травками?
Профайл

* drakon
Re: Кабачок вам на завтрак
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17149
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Где вездесущие иностранцы,

Тута - Я. Кайрат, это называется- кабачок.

Барбара часто их жарит. Одну стороны-
мажет - сметаной с чесноком, и
накрывает долькот помидора... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале, Iney, maxsaf, Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 4
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх