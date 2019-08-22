NG.kz Кабачок вам на завтрак



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36525

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:18 Недавно подруга, собирая на грядке молоденькие кабачки, со вздохом призналась, что не любит затевать из них оладьи. Не получаются, говорит, разваливаются почему-то, не пропекаются. Я, наоборот, их обожаю, но к кухонным неудачам отношусь с пониманием. Поэтому нашла и опробовала рецепт специально для тех, кто не любит возиться с кабачковыми оладьями.

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