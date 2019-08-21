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§ NG.kz
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36512
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26-летний Шынгыс Исахметов до сих пор не может поверить в то, что уголовное дело в отношении него по факту стрельбы в подозреваемого насильника прекращено. Сотрудник частного охранного агентства уже готовился к худшему исходу.
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§ zloy kyrgyz
Re: Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 21.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парень!
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§ Горожанин_kst
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1403
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.08.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парень. А законы говно, если за такие поступки тебя вперёд насильника закрывают. Насчёт девушки, которая к насильникам претензии отзывает...чего тогда в ту ночь злополучную орала?! Расслабилась бы, да и получала удовольствие.

[Исправлено: Горожанин_kst, 21.08.2019 - 11:43]
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§ Гога
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.08.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но после у изнасилованной, кажется, особо претензий к подозреваемым-то и не было. Может, и примириться хотели. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35870#814023


[Исправлено: Гога, 21.08.2019 - 10:44]
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§ maxsaf
Re: Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о...
maxsaf


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Сообщений: 3022
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Насчёт девушки, которая к насильникам претензии отзывает...чего тогда в ту ночь злополучную орала?!

Очередное "мутное" дело?
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§ maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3022
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Девушка, а что вы ночью одна делали в детском саду?
- А я не одна была, я с ними пришла туда, они меня до этого в кабаке поили-кормили.
- А че орала тогда?
- Ой, ну не удобно на такой вопрос отвечать...

:lol:
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§ maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3022
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правозащитницы, подключайтесь. Нельзя в таком случае допустить примирения, а то эти гады и дальше будут кормить, поить, а потом в кусты тащить.
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