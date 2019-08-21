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§ NG.kz
Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и закрыл тему досрочных выборов Парламента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36512
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы это знаем, сейчас я поручил. Еще один такой случай (запугивания редакторов СМИ), мы снимем с работы. Кто бы это не был", - сказал первый президент РК на расширенном заседании партии "Нур Отан".
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* abaika95
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Блокировать критику разными путями. В общественном сознании формируется альтернативная реальность", - сказал Елбасы.


Ну тут палка о двух концах, одни пишут что в стране все зачепись что не совсем правда, другие пишут что в стране все фигово что тоже не тянет на истину, золотой середины нет)
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§ Ольга Колоколова
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2338
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 21.08.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, золотой середины нет)
Золотая середина только в вашей голове. Вернее, то, что у каждого в голове, он и склонен считать золотой серединой. Что тоже не есть истина ;-) Фокус в том, что если нет альтернативы мнений - выражаемой открыто альтернативы, а не в кухонно-пивном пространстве, то середина все сильнее и чаще смещается в сторону госзаказного "все зашибись".
А, кстати, назовите мне СМИ, которые в условиях РК пишут, что "в стране все фигово"?
Ну и - ведь все понимают? - слова Назарбаева о том, что "не надо давить" меньше всего имеют отношения к проблеме свободы слова).
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* abaika95
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Золотая середина только в вашей голове. Вернее, то, что у каждого в голове, он и склонен считать золотой серединой.

Тоже хотел написать что верить нужно только своим глазам и голове, но потом подумал сейчас найдутся умники которые пишут по принципу муха всю живет в г.. для нее мир "оно" и есть) а пчела живет в меду и для нее мир это сахар) так что верить некому)


Цитата- А, кстати, назовите мне СМИ, которые в условиях РК пишут, что "в стране все фигово"?

Что ты вы нервно както к этому вопросу отнеслись мне кажется) я имел ввиду наших вездесущих ютюберов, инстаграмщиков блогеров фейсбучников со своим "правильным" единственно верным мнением, и не вздумай им перечить сразу накинутся в коментах как я бы сказал тут кто) у них кстати схожие методики работы) потому что молодежь не читает переодику не смотрит телевизор в большинстве) а сидят и смотрят этих политологов без законченного высшего и от этого у них искоженное видение жизни складывается) хотя подождите есть и большое СМИ которое пишет одну чернуху, радио свобода(азаттык) раньше интересно было читать когда только открыл их для себя, потом както все скатилось к одному безумному Звягинскому "Левиафану") и что то не заметно что бы их закрывали, давили, работают же, миссионерствуют)
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* maxsaf
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3021
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедные чиновники. Как они понимают, что конкретно им поручил Елбасы?
Цитата:
Чиновники не должны оказывать давление на редакторов

Это понятно. И тут же следом, но не через запятую:
Цитата:
Блокировать критику разными путями.

Должны или не должны блокировать? И еще:

Цитата:
Партия должна инициировать принятие закона ужесточение за клевету. Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются

То есть все таки нужно блокировать? А значит нужно давить на редакторов?
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* maxsaf
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3021
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
радио свобода(азаттык)

Дык это капля в море, по сравнению с прикормленными. Один сплошной Ленинский Путь.
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* maxsaf
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3021
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются


Это про меня :lol:

Цитата:
maxsaf: Проектируемый проезд № 13хх Предложите переименовать в Гагарина, а Гагарина - в Путина. ))
Цитата:
Серый волк: Зачем?
Цитата:
maxsaf: Чтобы люди на это предложение у виска покрутили. Этот логический прием известный, называется "Доведение до абсурда"
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* abaika95
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Дык это капля в море, по сравнению с прикормленными. Один сплошной Ленинский Путь.

Ну дык в интернетах сколько не прикормленных?) которые вещают свою ахинею в большинстве случаев непроверенную, полупроверенную и по своему трактованную информацию) и у которых подписчиков и просмотров больше чем во всех ленинских путях, хабарах и наших газет вместе взятых)

Цитата- Чиновники не должны оказывать давление на редакторов

Цитата- Партия должна инициировать принятие закона ужесточение за клевету. Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются

Цитата- То есть все таки нужно блокировать? А значит нужно давить на редакторов?

Ну дык Макс ты даешь) то есть для тебя штраф за клевету, вранье, навет, подтасовку фактов в свою пользу это по твойму давление на СМИ?)
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* maxsaf
Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и закрыл тему досрочных выборов Парламента
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3021
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну дык Макс ты даешь) то есть для тебя штраф за клевету, вранье, навет, подтасовку фактов в свою пользу это по твойму давление на СМИ?)

А разве по умолчанию все непровластные СМИ это не сплошная клевета и вранье, по вашему мнению? А если не клевета или вранье, то за что тогда давление оказывать? За правду, которая глаза колет?
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* abaika95
Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и закрыл тему досрочных выборов Парламента
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 20:48
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