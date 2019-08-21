drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1968





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17141

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:32 Вот и у нас в г.Штаде, полицейский застрелил

19-летнего Афганца, который напал на него с



гантелей, в руках. Умер он при доставлении, в

больницу, в скорой помощи. Давно, такого я

тут не слышал. Город нахлдится от нас в

43-х км. Расследование по этому убийству-

проводит полиция г.Куксгафен...