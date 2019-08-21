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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17141
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
рулька из ципленка. дожились.

Алекс, ты где видел цЫплёнка?
Для того, чтобы хорошо видеть - надо иногда

корешки - кушать, а не мясо. И моряка своего -
приучай. А то сослепу опять с балкона,
23 этажа - выпадет... :lol: :-o :oops: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4657
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17141
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и у нас в г.Штаде, полицейский застрелил
19-летнего Афганца, который напал на него с

гантелей, в руках. Умер он при доставлении, в
больницу, в скорой помощи. Давно, такого я
тут не слышал. Город нахлдится от нас в
43-х км. Расследование по этому убийству-
проводит полиция г.Куксгафен... :-o
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