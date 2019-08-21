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§ NG.kz
Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36512
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы работаем, Агентство по противодействию коррупции работает, меняем там руководителей, а воз и ныне там. Почему? Потому что мы сам народ не подключили к этому делу. К нетерпимости", - сказал Елбасы на расширенном заседании политсовета Nur Otan.
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* таноми52
Re: Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 909
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"В пример Нурсултан Назарбаев привел опыт Сингапура. "Там существует порядок..."


Как-то, когда премьера Сингапура Ли Куан Ю спросили, с чего начинать реформы, он ответил: «Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».
Что мешало взять опыт Сингапура за основу? Или не было таких благих намерений, как у Ли Куан Ю?
Ли Куан Ю был премьером около 30 лет и за это время государство, не имеющее своих природных ресурсов (даже питьевой воды и песка),превратилось в государство ХХ11 века!
Чего достигли мы за почти это же время?
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* abaika95
Re: Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
abaika95


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Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"В пример Нурсултан Назарбаев привел опыт Сингапура. "Там существует порядок..."


Всегда любил такие примеры) они там живут хорошо у них небоскребы они...
И забывают что это восточные азиаты, у них менталитет другой) да и перегибы такие же как в странах с самой жестокой диктатурой)
Вот неплохая статья об этом https://tass.ru/opinions/6167158

Хотите жить как в Сингапуре? Ну тогда получайте по хребту палкой за то что жевачку выплюнули на улице)
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* drakon
Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17141
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
«Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».

Правильно, взял бы всех своих друзей за руку и отвёл в суд. Как говорил когда то... :lol: :-o :oops:
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§ Ваш земляк
Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2501
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.08.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хотите жить как в Сингапуре? Ну тогда получайте по хребту палкой за то что жевачку выплюнули на улице)

Ты не поверишь, сколько понаехавших будет ходить с побоями...Менталитет же другой! Сам сказал...
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* abaika95
Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ты не поверишь, сколько понаехавших будет ходить с побоями

Абсолютно с тобой согласен)
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§ Козлов я
Re: Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.08.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
«Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».

Это если один из трех не опередит тебя. И станешь одним из трех... :-o
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§ Гога
Re: Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.08.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пустая говорильня на протяжении всей независимости . Одна болтовня . А есть хорошие слова - начни с СЕБЯ !!
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§ JereK
Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.08.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы работаем, Агентство по противодействию коррупции работает, меняем там руководителей, а воз и ныне там. Почему?


Ахахаха :lol: Это типа когда они двух воров местами меняют, и удивляются, почему не работает?

Интересно, а особый неприкосновенный статус, который он сам себе прописал аж в конституции, это в его сознании не коррупция?

Цитата:
Если с себя не начнем, то не победим

Вот, верно. Пусть кто-то начнет с себя, но не я. :lol:

[Исправлено: JereK, 21.08.2019 - 19:25]
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