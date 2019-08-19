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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 131 из 131«1...129130131
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
67 лет мне.


ограничений нет тут. 60 надо сделать.
а то потом продукты фотографируют.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.08.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Че так редко заходишь.

Привет.
Так жеж лето-отпуск и т.д.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3015
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким, если подчиненный накосячит - кто пойдет в отставку? )))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Аким, если подчиненный накосячит - кто пойдет в отставку? )))

Да, на днях я тут - накосячил и был лишён ПП.
Если редакция НГ - примет поправки к правмлам
на форуме - уйлу... :lol:
Добровольно... :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Для меня Вы, по-прежнему, юный, стройный блондин с мужественным лицом и обаятельной улыбкой. :-)

Всё - правильно, кроме Блондина... :lol: :oops: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Дракон, решили обнародовать свой возраст?

Да нет, я его уже лет 10, как обнародовал.
Родился я 06.06.1952 года. По гороскопу-
Чёрный Дракон. О том,что Чёрный - узнал
после регистрации. Родился в Свердловской
области. С августа 1953 по август 2000 года,
жил в Кустанайской области, в Тарановском и
Убаганском районах... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,7 сентября у нас в деревне будет тоже-

юбилей. 125 лет исполняется Добровольной
Пожарной Части, на 2 отделении, коммуны,
в п.Ashausen. Музыка тоже будет... :lol: :oops: ;-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3015
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, на днях я тут - накосячил и был лишён ПП. Если редакция НГ - примет поправки к правмлам на форуме - уйлу

Сорян, я не в курсе был. А че за поправки?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на форуме - уйлу...

Долго думал.
Уйлу.
Решил дальше не думать
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Решил дальше не думать

Да, решил... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А так, уйлу, нормально.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она, небольшая ПЧ, добровольная,п.Ashausen.

Которой 7 сентября исполняется 125 лет. Сколько
за это время тут было Добровольцев!
В части 2 машины с Цистенами и 1 бусик... :lol: :oops: :-P :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, что в этих бочках. Но наверное надо

начальнику пожарки - подсказать, чтобы на
Празднике, 7 сентября - выставили вместо столов.
И по цвету - подходят... :lol: :oops: :-P
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.08.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
- Масло моторное
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рулька из ципленка.
дожились.
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