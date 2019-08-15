/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Яблоки, сыр, багет		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Яблоки, сыр, багет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Август - время зреющих яблок. У меня в этом году, похоже из-за засухи, крупные начали падать на землю раньше обычного. Вкуса полностью еще не набрали. Сушу их тем не менее для варки зимних компотов. А еще активно употребляю на завтрак, готовя с ними гренки. Они же ленивые пирожки.
Читать статью

§ alex_60
Яблоки, сыр, багет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везет. Багеты.
Профайл

§ Обликоморале
Яблоки, сыр, багет
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6839
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Желательно конечно

Но всё же прогресс на лицо. Бич пакеты уходят в прошлое.
Профайл

§ drakon
Re: Яблоки, сыр, багет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барбара чего то сегодня рано пришла.
Думал сегодня Рульку - запечь,

но не знаю, что будет?...
:lol: :-o :-P Цитата:
Обликоморале:
Бич пакеты уходят в прошлое.

Не знаю, не знаю.Может быть... ;-)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 3
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх