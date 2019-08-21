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§ NG.kz
Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Как председатель Совета Безопасности, поручаю Совбезу совместными группами изучить этот вопрос выборочно в вузах и вынести на обсуждение. По итогам будем принимать решение", - сказал Назарбаев.
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* abaika95
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-10 тысяч казахстанцев выучились в лучших западных университетах

Россия у нас считается за запад ?) так там иногда похуже нашего берут) а вобще да это беда и с ней надо боротся)
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§ drakon
Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так там иногда похуже нашего берут)

Вспомнился анекдот, старый такой.
Проводник вагона: Эй дед, ты чего барана в вагон - тащишь?
Дед: Это не баран. Это - Диплом. Баран в институте - учится... :lol:
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* таноми52
Re: Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 909
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.08.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Этого в помине нет. Не знаю, почему у нас это до сих пор идет. Скажите, пожалуйста."

Наив!
НАИВ?
:-)
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