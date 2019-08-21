abaika95 Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и... #3





(Пользователи) Сообщений: 298

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:42 Цитата- Золотая середина только в вашей голове. Вернее, то, что у каждого в голове, он и склонен считать золотой серединой.



Тоже хотел написать что верить нужно только своим глазам и голове, но потом подумал сейчас найдутся умники которые пишут по принципу муха всю живет в г.. для нее мир "оно" и есть) а пчела живет в меду и для нее мир это сахар) так что верить некому)





Цитата- А, кстати, назовите мне СМИ, которые в условиях РК пишут, что "в стране все фигово"?



Что ты вы нервно както к этому вопросу отнеслись мне кажется) я имел ввиду наших вездесущих ютюберов, инстаграмщиков блогеров фейсбучников со своим "правильным" единственно верным мнением, и не вздумай им перечить сразу накинутся в коментах как я бы сказал тут кто) у них кстати схожие методики работы) потому что молодежь не читает переодику не смотрит телевизор в большинстве) а сидят и смотрят этих политологов без законченного высшего и от этого у них искоженное видение жизни складывается) хотя подождите есть и большое СМИ которое пишет одну чернуху, радио свобода(азаттык) раньше интересно было читать когда только открыл их для себя, потом както все скатилось к одному безумному Звягинскому "Левиафану") и что то не заметно что бы их закрывали, давили, работают же, миссионерствуют)