/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и закрыл тему досрочных выборов Парламента		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и закрыл тему досрочных выборов Парламента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы это знаем, сейчас я поручил. Еще один такой случай (запугивания редакторов СМИ), мы снимем с работы. Кто бы это не был", - сказал первый президент РК на расширенном заседании партии "Нур Отан".
Читать новость

* abaika95
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Блокировать критику разными путями. В общественном сознании формируется альтернативная реальность", - сказал Елбасы.


Ну тут палка о двух концах, одни пишут что в стране все зачепись что не совсем правда, другие пишут что в стране все фигово что тоже не тянет на истину, золотой середины нет)
Профайл

§ Ольга Колоколова
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2338
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 21.08.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, золотой середины нет)
Золотая середина только в вашей голове. Вернее, то, что у каждого в голове, он и склонен считать золотой серединой. Что тоже не есть истина ;-) Фокус в том, что если нет альтернативы мнений - выражаемой открыто альтернативы, а не в кухонно-пивном пространстве, то середина все сильнее и чаще смещается в сторону госзаказного "все зашибись".
А, кстати, назовите мне СМИ, которые в условиях РК пишут, что "в стране все фигово"?
Ну и - ведь все понимают? - слова Назарбаева о том, что "не надо давить" меньше всего имеют отношения к проблеме свободы слова).
Профайл

* abaika95
Re: Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Золотая середина только в вашей голове. Вернее, то, что у каждого в голове, он и склонен считать золотой серединой.

Тоже хотел написать что верить нужно только своим глазам и голове, но потом подумал сейчас найдутся умники которые пишут по принципу муха всю живет в г.. для нее мир "оно" и есть) а пчела живет в меду и для нее мир это сахар) так что верить некому)


Цитата- А, кстати, назовите мне СМИ, которые в условиях РК пишут, что "в стране все фигово"?

Что ты вы нервно както к этому вопросу отнеслись мне кажется) я имел ввиду наших вездесущих ютюберов, инстаграмщиков блогеров фейсбучников со своим "правильным" единственно верным мнением, и не вздумай им перечить сразу накинутся в коментах как я бы сказал тут кто) у них кстати схожие методики работы) потому что молодежь не читает переодику не смотрит телевизор в большинстве) а сидят и смотрят этих политологов без законченного высшего и от этого у них искоженное видение жизни складывается) хотя подождите есть и большое СМИ которое пишет одну чернуху, радио свобода(азаттык) раньше интересно было читать когда только открыл их для себя, потом както все скатилось к одному безумному Звягинскому "Левиафану") и что то не заметно что бы их закрывали, давили, работают же, миссионерствуют)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 3
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх