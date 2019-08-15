NG.kz Яблоки, сыр, багет



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:41 Август - время зреющих яблок. У меня в этом году, похоже из-за засухи, крупные начали падать на землю раньше обычного. Вкуса полностью еще не набрали. Сушу их тем не менее для варки зимних компотов. А еще активно употребляю на завтрак, готовя с ними гренки. Они же ленивые пирожки.

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