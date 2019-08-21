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≡ Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в непосредственной близости от пункта пограничного контроля "Кайрак"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в непосредственной близости от пункта пограничного контроля "Кайрак"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36508
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно "НГ", происшествие с применением травматического оружия произошло в Карабалыкском районе Костанайской области перед зоной пограничного контроля 31 июля.
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§ maxsaf
Re: Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3015
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напоминает случай с промоутерами Bosch и Samsung...
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* abaika95
Re: Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну прям не Карабалык а штат Техас)
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* лимон
Re: Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1011
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.08.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мдаа, на адекватность охранников с травматическим оружием видимо не проверяют, ранил в щёку - значит целился в лицо, не покушение это?
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