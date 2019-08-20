|Цитата:
yudjin:
Как и зачем мы делали неизвестно.
Стильно, модно, молодежно. Наверное.
Цитата:
yudjin:
Комплект для 2-3 класса обходится в 10-12 тысяч
Это в смысле - все рабочие тетради по всем предметам?
Цитата:
yudjin:
Скажу тебе по секрету и сейчас есть такая таблица. По крайней мере в так называемых обновленных учебниках, которые выдают в школе. А потом сдают. Причем учитель проверяет учебники на целостность и исписанность. И говорит подклеить и привести в порядок. Иначе, покупай новый.
Это хорошо. Но я писал о другой ситуации - когда учебник в классе каждый урок у нового ученика - за этим не проследишь как следует.