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≡ Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После совещания корреспондент «НГ» обратилась в управление образования с вопросом - где ученики старших классов смогут оставлять тяжелый комплект учебников, если кабинеты постоянно меняются. В ведомстве ответили, что педагоги найдут выход.
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§ юля елиссева
Re: Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 20.08.19 - 12:56
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11890
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.08.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После совещания корреспондент «НГ» обратилась в управление образования с вопросом - где ученики старших классов смогут оставлять тяжелый комплект учебников, если кабинеты постоянно меняются. В ведомстве ответили, что педагоги найдут выход. Какой именно - не уточнили. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35861

А чиновники от образования должны это знать. Есть приказ министра образования "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования" и в перечне есть шкафы для хранения второй обуви и учебников. Как правило, они ставятся в коридорах и вестибюлях. Естественно, с закрывающимися дверцами.

[Исправлено: Victor Yang, 20.08.2019 - 13:38]
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§ Гога
Re: Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Цымбалюк также сообщил, что для 100-процентного оснащения школ нужно купить 2 000 видеокамер на сумму 107 млн тенге. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35861
- 53500 тнг за камеру - не дороговато ли ? Хотелось бы узнать мнение специалистов.
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§ Гога
Re: Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученики могут один раз принести учебники в школу Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35861#813923 - А не логичнее ли иметь общие учебники в кабинете ? Но так , конечно , не выгодно издателю учебников , т.к. надо будет в 2-3 меньше выпустить , да и потом - если не изменят учебник - года 3 не надо будет печатать . А так в кабинете физики - учебники по физике - штук по 30 за каждый класс.И в других кабинетах также .Неужели это так трудно ?? И так затратно ??
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§ abaika95
Re: Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила...
abaika95


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Сообщений: 290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- 53500 тнг за камеру - не дороговато ли

Бывают и подороже камеры, учтите что в эту сумму входит монтаж (не очень дешевый ) кабеля, оборудование для записи, жесткие диски, мониторы
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§ Гога
Re: Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное , что никто не ответит на этот вопрос . Как и на многие другие вопросы . А мы тут *Ломают копия, ломают луки.**- Высоцкий.
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§ Victor Yang
Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11890
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.08.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А не логичнее ли иметь общие учебники в кабинете ?

Не логичнее. Отвечать за состояние учебников тогда никто не будет. Даже в советской школе в конце учебников была таблица с фамилиями учеников, которым выдавались учебники. А так как предлагаешь ты - через месяц изорвут и не с кого будет спросить.
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§ yudjin
Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6071
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.08.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Даже в советской школе в конце учебников была таблица с фамилиями учеников, которым выдавались учебники. А так как предлагаешь ты - через месяц изорвут и не с кого будет спросить.


Скажу тебе по секрету и сейчас есть такая таблица. По крайней мере в так называемых обновленных учебниках, которые выдают в школе. А потом сдают. Причем учитель проверяет учебники на целостность и исписанность. И говорит подклеить и привести в порядок. Иначе, покупай новый.

Другой вопрос с этими навязанными рабочими тетрадями в стиле весёлых картинок. Вот это действительно бизнес. Комплект для 2-3 класса обходится в 10-12 тысяч. Раньше то пятикопеечные тетради носили и не парились.
При чём необходимость использования переложили на учителя. Хорошо, наша отказалась и 3 комплекта (русский, лит-ру и математику) не покупаем. Да и с остальными больше вопросов, чем толку. В прошлом году комплект по казахскому стоил 4400... но когда выполняли задания как могли, их просто напросто никто не проверял. Как и зачем мы делали неизвестно.
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§ Victor Yang
Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11890
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.08.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Как и зачем мы делали неизвестно.

Стильно, модно, молодежно. Наверное.
Цитата:
yudjin:
Комплект для 2-3 класса обходится в 10-12 тысяч

Это в смысле - все рабочие тетради по всем предметам?
Цитата:
yudjin:
Скажу тебе по секрету и сейчас есть такая таблица. По крайней мере в так называемых обновленных учебниках, которые выдают в школе. А потом сдают. Причем учитель проверяет учебники на целостность и исписанность. И говорит подклеить и привести в порядок. Иначе, покупай новый.

Это хорошо. Но я писал о другой ситуации - когда учебник в классе каждый урок у нового ученика - за этим не проследишь как следует.
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