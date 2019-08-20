yudjin Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6071

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:39 Цитата: Victor Yang:

Даже в советской школе в конце учебников была таблица с фамилиями учеников, которым выдавались учебники. А так как предлагаешь ты - через месяц изорвут и не с кого будет спросить.



Скажу тебе по секрету и сейчас есть такая таблица. По крайней мере в так называемых обновленных учебниках, которые выдают в школе. А потом сдают. Причем учитель проверяет учебники на целостность и исписанность. И говорит подклеить и привести в порядок. Иначе, покупай новый.



Другой вопрос с этими навязанными рабочими тетрадями в стиле весёлых картинок. Вот это действительно бизнес. Комплект для 2-3 класса обходится в 10-12 тысяч. Раньше то пятикопеечные тетради носили и не парились.

При чём необходимость использования переложили на учителя. Хорошо, наша отказалась и 3 комплекта (русский, лит-ру и математику) не покупаем. Да и с остальными больше вопросов, чем толку. В прошлом году комплект по казахскому стоил 4400... но когда выполняли задания как могли, их просто напросто никто не проверял. Как и зачем мы делали неизвестно.