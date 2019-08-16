maxsaf Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода #216





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3010

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:11 Цитата: Ваш земляк:

А к какому лагерю ты отнесёшь тех, кто начинает писать про "лучше у себя разберитесь!" и "сам дурак!".

Ну если они не уехали и не собирают чемоданы - то не первый и не четвертый. А раз не видят проблему и не пытаются ее решить - значит второй, которым пофиг ))