Кушмурунец23 Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 291

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:19 Ты трррух - он тттрух... криминальный крух

В Кушмуруне одного из таких железнодорожных начальников лет 5-ть назад посадили, что то с взятками при устройстве на работу было связано. Очень "уважаемый" насяльник. Отсидел пару лет и вышел по УДО. Снова удачно вернулся на свое рабочее место. Ну "очень уважаемый" начальник.

А здесь на нижнем фото, "железнодорожный начальник" что в синей рубашке уж очень радуется... Наверно скоро переосмыслит содеянное и с новыми силами вернется на железную дорогу.

Ты трррух - он тттрух... криминальный крух