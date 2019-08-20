неее ну чиновники, они таки не реальные, ей богу.

Ну не может повлиять любой акиматовский чиновник никак на цены... как это не понять. Цены диктует рынок... точнее рыночные правила. Хотя нет, на рыночные цены повлиять могут...помните, как ценники на мясо на зеленом рынке рисовали перед приходом целой комиссии с мониторингом...

Ну помониторили один день и всё вернулось на свои цифры.





Цитата: Бахыта Султанова о создании специального сайта для народного контроля за ценами.

Вот же... ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! Сайт! Только сайт поможет... тем более в рамках всеобщей сифровизасии, освоения и рухнамы (на всякий случай)!



Цитата: провести ревизию деятельности стабилизационных фондов

Давно пора. А тож этот дешевый товар из стабфонда как Бог... все о нём слышали, но его никто не видел!

Только не надо про ярмарки говорить... С начала года по сообщению акимата их в Костанае провели 4 раза.... А отчеты то нарисуют... Знаете как? Спрашивают у колхозника: сколько привёз мяса на ярмарку? Тот: - вот столько! ... и ХЗ было там столько или нет... но в нурлыкунском отчете напишут: "усе сыты!"





Цитата: и вести еженедельный мониторинг, принимая оперативные меры

Например, какие? не хотел он уточнить?

Вызвать на ковёр производителя, хозяина магазина, базарного спекулянта?

А может тут же выкинуть на рынок дешевое яйцо из стабфонда?