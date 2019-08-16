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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ Валентин
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7563
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вот кофевар, до слов докопался, прошу прошения Уважаемый Валентин!


Не нужно так волноваться, это вредно.

Цитата:
Kairat stayer:
ак он ещё говорил, что переход на латиницу является суверенным решением Республики Казахстан."Это суверенное решение Казахстана, его руководства. Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев.


Цитату выше перечитайте, там чётко написано что было сказано и как сформулировано.
Без фантазий и домыслов.

Цитата:
Kairat stayer:
Если нет комментариев, значит внутренние дела суверенного государства и русскоязычных не касается, как отмечено, русский язык не ущемляется, будет функционировать как прежде.


Нет, не значит.
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§ Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
Код:
Цитата- !Плохо, когда пытаешься доказать что-то, но не знаешь НИ-ЧННИ-ЧЕ-ГО Это изречение практически к любому форумчанину здесь подходит ) Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=38333&viewmode=flat&sortorder=0&start=180
- По себе не надо судить.Как говорится -не суди , да не судим будешь .
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§ Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
§ maxsaf читай 170 , не повторяйся , что уже сказано . :lol: :lol:
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - По себе не надо судить.Как говорится -не суди , да не судим будешь

Ну логично Гоша, остольным можно судить направо и налево) а мне нельзя просто потомучто моя точка зрения отличается от вашей) ну пиши тогда землечку такой же коммент, и я уверяю больше никого не засужу)
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§ Гога
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95Это изречение практически к любому форумчанину здесь подходит Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35828&start=180#comment_1 - И это есть ПРЯМОЕ оскорбление . Вы ставите себя выше всех .
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - - И это есть ПРЯМОЕ оскорбление . Вы ставите себя выше всех .

Никого не оскорблял, иначе модераторы не пропустили бы мой комментарий)выше всех себя не считаю в отличие от одного британского мятежника, и как все тут ловко не замечают его оскорбления и огрызания) у вас прямо дар)
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Kairat stayer: ак он ещё говорил, что переход на латиницу является суверенным решением Республики Казахстан."Это суверенное решение Казахстана, его руководства. Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев.

Цитата:
Валентин:
Цитату выше перечитайте, там чётко написано что было сказано и как сформулировано. Без фантазий и домыслов.


Выше не полностью, про мы не можем здесь делать никаких комментариев здесь: https://news.rambler.ru/cis/41400193/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink:https://news.rambler.ru/cis/41400193-lavrov-vyskazalsya-po-povodu-perehoda-kazahstana-na-latinitsu/
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§ Гога
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95 - Ну ,Код:
британский мятежник
ещё тот фрукт ,ему надо набирать кол-во . И у нас , наверное , разные понятия о чести и достоинстве .Потому что лично меня задели ваши слова .
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Потому что лично меня задели ваши слова .

Ну если задели, то я извиняюсь перед вами, Электроном, Таноми и всеми остальными чьи чувства пострадали от моих резких комментариев в их или в чью либо сторону не по-существу вопроса, постараюсь впредь не допускать такие негативные моменты при обсуждении резких и острых вопросов) за колличеством комментов не гонюсь ПП всеровно не дадут)
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
60 тыщ студентов уехало в Россию. И это еще не осень, будем посмотреть позже. Интересно, сколько из них не вернется? На каком языке они учатся?


В заметке указано, что по данным пограничной службы РФ в первом полугодии пересекли границу 59 300 студентов из Казахстана, все они выпускниками текущего года не могут быть, скорее всего обучаются на разных курсах. Ранее на форуме обсуждали, что в РФ на всех курсах обучается более 74 000 студентов. Ежегодно выпускников в РК примерно 140 000, из них около 17000 - 18500 едут учиться в РФ.
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
60 тыщ студентов уехало в Россию. И это еще не осень, будем посмотреть позже. Интересно, сколько из них не вернется? На каком языке они учатся?


Если не ошибаюсь, четыре выпускника НИШ г.Костаная поступили в Иннополис-Университет и будут учиться на английском языке.
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§ maxsaf
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3008
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
отличие от одного британского мятежника

Шоб лишнего не наговорить, лучше спрошу: это вы о ком?
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§ elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Шоб лишнего не наговорить

Дык тут бывает промолчишь, а тебя уже не правильно поняли. :lol: ))
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2497
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.08.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
лучше спрошу: это вы о ком?

Да обо мне пишет.Пытаюсь писать как можно корректнее, ибо уже не раз был затираем по причине бдительности редакции.Наверное, человека задевает то,что правду говорю, а она бывает очень даже неприятной.Особенно по данному вопросу и вопросу различных переименований.Вот только не видит он прямой связи с тем,что происходит в Казахстане и количеством отъезжающих.
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Да обо мне пишет.

На правду не обижаюсь) есть проблемы в стране признаю, есть перегибы есть недогибы) критику воспринимаю нормально если она обоснованная, вон люди обиделись я признал, перегнул, извинился) а ты земляк когда пишешь свой супер-пупер правдорубный комментарий, не уходи в дебри психологических атак по типу: "ты дурак потомучто..дурак" " ты глупый а я вот .." "вот у вас все г..о и я не буду это аргументировать почему..")) постарайся без обзывательства и жизнь наладится)глядишь и комменты чистить не будут)
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