/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ вынесли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор местного отделения грузовых перевозок АО КТЖ Берик Кайдаров, его заместитель Нурбол Курманалинов и заместитель начальника станции «Костанай» Арман Алматов сегодня, 20 августа, выслушали свои приговоры.
Читать новость

§ Fasd
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
должности судьи и права работы в Национальном банке РК. А причем здесь должность судьи и Национальный банк если они на железной дороге работали.
Профайл

§ Кушмурунец23
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 20.08.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты трррух - он тттрух... криминальный крух
В Кушмуруне одного из таких железнодорожных начальников лет 5-ть назад посадили, что то с взятками при устройстве на работу было связано. Очень "уважаемый" насяльник. Отсидел пару лет и вышел по УДО. Снова удачно вернулся на свое рабочее место. Ну "очень уважаемый" начальник.
А здесь на нижнем фото, "железнодорожный начальник" что в синей рубашке уж очень радуется... Наверно скоро переосмыслит содеянное и с новыми силами вернется на железную дорогу.
Ты трррух - он тттрух... криминальный крух
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.08.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти коррупционеры то явно опаснее, чем экс-аким Аулиекольского района. Им, соответственно, и наказание строже.
Профайл Посетить вебсайт

§ Кушмурунец23
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 20.08.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Эти коррупционеры то явно опаснее, чем экс-аким Аулиекольского района. Им, соответственно, и наказание строже.

Тут , по моему мнению, "матерые железнодорожники", а Кисиков как малолетка относительно этих. А вообще здесь вроде как "группа товарищей" а наш бывшийаким один был. Думаю, что не соизмеримо наказание и Кисикова уже можно отпустить.... опять таки многодетная семья...
Профайл Посетить вебсайт

* drakon
Re: Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17134
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
должности судьи и права работы в Национальном банке РК.

Прокурором,в Полиции навернон можно... :lol: :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 188
Пользователей: 0
Всего: 188

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх