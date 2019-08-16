Цитата: Kairat stayer:

Вот кофевар, до слов докопался, прошу прошения Уважаемый Валентин!



Не нужно так волноваться, это вредно.



Цитата: Kairat stayer:

ак он ещё говорил, что переход на латиницу является суверенным решением Республики Казахстан."Это суверенное решение Казахстана, его руководства. Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев.



Цитату выше перечитайте, там чётко написано что было сказано и как сформулировано.

Без фантазий и домыслов.



Цитата: Kairat stayer:

Если нет комментариев, значит внутренние дела суверенного государства и русскоязычных не касается, как отмечено, русский язык не ущемляется, будет функционировать как прежде.



Нет, не значит.