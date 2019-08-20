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≡ "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить участников драки, в которой участвовали 7 человек.
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§ abaika95
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Это показывает их удаленность от реальной жизни ?

Ну а вы представте просто как это делается, инцидент случился 18 утром воскресенье, пока следоки , прокуратура разбирались что куда? Дело шили, это все делается нервозно быстро быстро) тут журналистские запросы посыпались, брифинг проводить надо, хватились сумму ущерба нужно озвучить, экспертиза еще не проведена, что сказать? -200 тыс а вдруг больше выйдет и потом сядем в лужу) ай скажем ДО 1 млн. Это будет честнее, темболее я склоняюсь к мысли озвученной горажанином, показательную порку устроят, и будут правы, нападать на полицейских даже в самой продвинутой демократичной стране жестоко карается)
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§ Гога
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда лучше промолчать чем сказать глупость.Хочешь сойти за умного - промолчи.

[Исправлено: Гога, 20.08.2019 - 15:05]
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§ abaika95
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Иногда лучше промолчать чем сказать глупость.Хочешь сойти за умного - промолчи.

И ты мне еще в соседней ветке что то про чуйства и оскорбления заливал) заметь я никого в своем комментарии не оскорбил, ты же сначала про менталитет власть имущих писнул, затем какойто невнятный комментарий про удаленность от реальной жизни полисменов залил) и чем ты от "британского фрукта" отличаешься а?) тот пишет ради писанья ты такойже?) или ты родственник этих хулиганов? Както однобоко все косяки у полиции в этой истории ищешь а?)
Заметь опять не оскорбил ни словом)
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§ Маркс
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
Маркс


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Сообщений: 486
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.08.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
круто насчитали, 3 детали + стекло = 1лям

Ну так это ... Машина же нежная, непривычная к такому обращению, чтобы на нее сверху запрыгивали и ногами топтали. Там от сотрясения мог не только глушак отвалиться, совсем все детали могли осыпаться, а двигатель от такой наглости даже два такта пропустил и теперь его только реставрировать. А еще в багажнике может дорогие напитки лежали и все разбились от вибрации.

Не, ежели бы мажор какой нахулиганил, так и машина, может, покрепче бы оказалась, да и ботинки у таких пай-мальчиков обычно мягенькие, да и скачут эти сынки культурнее гораздо, красивее. А так какой-то балбес в немытых кирзачах накуролесил себе долгов на всю жизнь, а самое ужасное, что поди и не помнит ничего. В угаре-то думал, что он рыцарь и вышел драться с драконами, а тут вона какая, блин, дорогая сказка оказалась.
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§ Гога
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95Цитата:
Иногда лучше промолчать чем сказать глупость.Хочешь сойти за умного - промолчи. - Это я про людей в погонах , однако имел ввиду .
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§ abaika95
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- про людей в погонах , однако имел ввиду

Ну вот опять,какоето отношение у вас Гоша к людям в погонах предвзятое) что они вам такого сделали?) и в комментах уточнять надо где обращение ко мне, а где мысли вслух) а то трактовать и так и так можно)
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§ maxsaf
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Справедливое замечание. Некоторые сообщения - вообще не понятно, кому адресованы, и логичнее всего, что предыдущему оратору по ходу беседы
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§ elektron
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3489
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то думал, тут статьи обсуждают, Ан нет комментарии обсуждаем )) :lol:
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§ Ваш земляк
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.08.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я однажды видел, как три полицая одного мужика пытались задержать, в районе улицы Быковского, там ещё раньше возле остановки были ларьки и стоянка платная. Не получалось у них никак мужика заломать, здоровый мужик попался, а полицаи плюгавенькими оказались.Так там один начал кричать:"Именем закона я вам приказываю!"Я чуть со смеха не умер.Причём рядом был полицайский аквариум,но почему-то на помощь им никто не торопился.
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