Маркс "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 486

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:34 Цитата: лимон:

круто насчитали, 3 детали + стекло = 1лям

Ну так это ... Машина же нежная, непривычная к такому обращению, чтобы на нее сверху запрыгивали и ногами топтали. Там от сотрясения мог не только глушак отвалиться, совсем все детали могли осыпаться, а двигатель от такой наглости даже два такта пропустил и теперь его только реставрировать. А еще в багажнике может дорогие напитки лежали и все разбились от вибрации.



Не, ежели бы мажор какой нахулиганил, так и машина, может, покрепче бы оказалась, да и ботинки у таких пай-мальчиков обычно мягенькие, да и скачут эти сынки культурнее гораздо, красивее. А так какой-то балбес в немытых кирзачах накуролесил себе долгов на всю жизнь, а самое ужасное, что поди и не помнит ничего. В угаре-то думал, что он рыцарь и вышел драться с драконами, а тут вона какая, блин, дорогая сказка оказалась.