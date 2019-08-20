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§ NG.kz
Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанским сотрудникам дорожной полиции запретили пользоваться специальными жезлами в 2017 году. Это решение было принято на основании практики ряда стран. Жезлы заменили специальными светоотражающими жилетами и перчатками.
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* drakon
Re: Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17133
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что? Жезлы ночью лучше видно,
чем светоотражающие жилеты?... :lol: :-o
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§ Гриня
Re: Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 634
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 20.08.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=615089&topic_id=28336&forumid=1#615089
Интересно как отобразиться ссылка на старое сообщение?
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* drakon
Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17133
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов в связи с многочисленными обращениями граждан.

Всё делается с пожеланиями граждан.
Кроме увеличения зарплаты.
Или такого пожелания у граждан - нет?... :lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 20.08.2019 - 16:55]
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