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≡ Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники пультовой охраны приехали на вызов сторожа детсада и решили задержать преступников, которые попытались убежать. При задержании Шынгыс Исахметов выстрелил в подозреваемого из травматического автомата "Сайга".
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§ Lamka
Re: Проверка законности действий охранника, подстрелившего...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 20.08.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость, спасибо.
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* drakon
Re: Проверка законности действий охранника, подстрелившего...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17133
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lamka:
Действия сотрудника ЧОП были признаны законными.

Как таг? Законными? Изнасилование - преступление,
Средней тяжести. Не имел права - стрелять... :-o
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§ лимон
Re: Проверка законности действий охранника, подстрелившего...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что надо иметь в голове, чтобы против вооруженного сотрудника ЧОП поднимать металлический уголок?
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§ Гриня
Re: Проверка законности действий охранника, подстрелившего...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 634
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 20.08.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
что надо иметь в голове, чтобы против вооруженного сотрудника ЧОП поднимать металлический уголок?

Тоже самое, чем хотел изнасиловать девушку.
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