Гога Re: Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1082

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:52 Ученики могут один раз принести учебники в школу Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35861#813923 - А не логичнее ли иметь общие учебники в кабинете ? Но так , конечно , не выгодно издателю учебников , т.к. надо будет в 2-3 меньше выпустить , да и потом - если не изменят учебник - года 3 не надо будет печатать . А так в кабинете физики - учебники по физике - штук по 30 за каждый класс.И в других кабинетах также .Неужели это так трудно ?? И так затратно ??