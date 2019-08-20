abaika95 Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев... #18





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:26 Цитата- Ну а что ты хотел. Пораскинь мозгами, фигурально



Я имел ввиду, что ментальность у нас расстроенная от слова "совсем" поэтому политика экономика дела десятые) это все даже незнаю с каких времен пошло(я про то что катавасия начинается с приходом новой команды ) каждый любит своих везде расставлять от этого и беды) как там про Форда призсказка знаменитая когда к нему новый инженер устраивался Форд спросил его:

- сколько вы собираетесь у меня проработать

- тот ответил 3 года

- вы нам не подходите, первые 2 года вы будете только приносить вред, 3-4 год войдете в колею, и только на 5 начнете приносить пользу, то есть вы хотите нагадить убрать за собой и смытся) нам такие не нужны)

это я в общих чертах на данном примере общее положение дел так вижу)