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§ NG.kz
Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава правительства поддержал предложение министра торговли и интеграции Бахыта Султанова о создании специального сайта для народного контроля за ценами. Премьер поручил использовать принятые новые механизмы для стабилизации стоимости товаров.
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§ yudjin
Re: Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
yudjin


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Сообщений: 6070
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.08.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неее ну чиновники, они таки не реальные, ей богу.
Ну не может повлиять любой акиматовский чиновник никак на цены... как это не понять. Цены диктует рынок... точнее рыночные правила. Хотя нет, на рыночные цены повлиять могут...помните, как ценники на мясо на зеленом рынке рисовали перед приходом целой комиссии с мониторингом...
Ну помониторили один день и всё вернулось на свои цифры.


Цитата:
Бахыта Султанова о создании специального сайта для народного контроля за ценами.

Вот же... ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! Сайт! Только сайт поможет... тем более в рамках всеобщей сифровизасии, освоения и рухнамы (на всякий случай)!

Цитата:
провести ревизию деятельности стабилизационных фондов

Давно пора. А тож этот дешевый товар из стабфонда как Бог... все о нём слышали, но его никто не видел!
Только не надо про ярмарки говорить... С начала года по сообщению акимата их в Костанае провели 4 раза.... А отчеты то нарисуют... Знаете как? Спрашивают у колхозника: сколько привёз мяса на ярмарку? Тот: - вот столько! ... и ХЗ было там столько или нет... но в нурлыкунском отчете напишут: "усе сыты!"


Цитата:
и вести еженедельный мониторинг, принимая оперативные меры

Например, какие? не хотел он уточнить?
Вызвать на ковёр производителя, хозяина магазина, базарного спекулянта?
А может тут же выкинуть на рынок дешевое яйцо из стабфонда?
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§ Добринцофф
Re: Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
Добринцофф


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Сообщений: 6673
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.08.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну не может повлиять любой акиматовский чиновник никак на цены... как это не понять. Цены диктует рынок... точнее рыночные правила.

Да ну?Я глазам своим не верю,сам Юджин сказал что цены диктует рынок,чего это вдруг.?
Вот поэтому и бардак и ценники растут.
По хорошему надо, что бы сверху с министерства позвонили производителю и сказали что
картошка должна стоить 50тнг,а не 80 .
Капуста 50,а не 100
Морковка 50,а не 100
Помидоры 130 как у всех ,а не 300 как в известном К\Х
Или своя рубашка ближе к телу аааа? ;-)
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§ Гога
Re: Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой рынок ??? Бардак !!Мы привыкли , что при капитализме рынок не регулируется и за ценами не следят . Но это не так . В Японии, начиная с 1973 г., функционирует бюро цен Управления экономического планирования, которое осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и наряду с другими функциями осуществляет изучение соотношений между спросом и предложением, а также стимулирование спроса с целью поддержания его на требуемом уровне. В целом по Японии государственными органами регулируется до 20% потребительских цен, включая цены на рис и пшеницу, на мясо и молочные продукты, тарифы на воду, теплоснабжение, электроэнергию и газ, а также на железнодорожные тарифы, цены на образование и медицинское обслуживание.
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§ Гога
Re: Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В странах Европейского Союза (ЕС) наблюдение за ценами на рынке осуществляется на подавляющую часть сельскохозяйственной продукции (от 88 до 97% в разных странах). В рамках ЕС на наднациональном уровне устанавливается до 15% цен.
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