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§ NG.kz
Яблоки, сыр, багет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Август - время зреющих яблок. У меня в этом году, похоже из-за засухи, крупные начали падать на землю раньше обычного. Вкуса полностью еще не набрали. Сушу их тем не менее для варки зимних компотов. А еще активно употребляю на завтрак, готовя с ними гренки. Они же ленивые пирожки.
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* drakon
Re: Яблоки, сыр, багет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот купил сегодня,себе, на утро багет.

Масло, смешанное, с разными травами.
Вес 175 гр. Цена 59 центов. Запекать
в духовочке - 5,6 минут... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Яблоки, сыр, багет
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.08.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Почём масло для народа в ГДРе?
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§ юля елиссева
Re: Яблоки, сыр, багет
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.08.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минусую! Требую Ресторанных обозрений!
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* drakon
Re: Яблоки, сыр, багет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Почём масло для народа

Лилли, в деревеньке есть обозрение цен.

Но для тебя - персонально ответ.
Это, с морской солью, Президент,называется.
250гр. 2.19 €. 1 килограмм получается 9 €... :lol:
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* drakon
Яблоки, сыр, багет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в духовочке, запёк вчерашний багет.

Мог бы и порезать, как Дора,или как показано
на упаковке. Благо надрезы - есть.
Но я по своему - делаю... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Яблоки, сыр, багет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Требую Ресторанных обозрений!

Плакат - в руки и к редакции НГ... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Яблоки, сыр, багет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот другой Багетт - купил.

С чесноком. Охх - вкуснятина... :lol:
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* alex_60
Яблоки, сыр, багет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот в духовочке, запёк вчерашний багет.

Ну да, мы поняли.
Вчерашний багет
. Ужин немецких пенсионеров.
Везет же людям.
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* drakon
Яблоки, сыр, багет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ужин немецких пенсионеров.

Это - завтрак... :lol: :lol: :lol:
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* alex_60
Яблоки, сыр, багет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо живете.
Я то один. Теперь. Пока.
Пойду Матроса покормлю.
А то умрет с голода.
Рыбки то один раз. Утром.
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