|Цитата:
Kairat stayer:
Вот кофевар, до слов докопался, прошу прошения Уважаемый Валентин!
Не нужно так волноваться, это вредно.
Цитата:
Kairat stayer:
ак он ещё говорил, что переход на латиницу является суверенным решением Республики Казахстан."Это суверенное решение Казахстана, его руководства. Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев.
Цитату выше перечитайте, там чётко написано что было сказано и как сформулировано.
Без фантазий и домыслов.
Цитата:
Kairat stayer:
Если нет комментариев, значит внутренние дела суверенного государства и русскоязычных не касается, как отмечено, русский язык не ущемляется, будет функционировать как прежде.
Нет, не значит.