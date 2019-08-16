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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ Валентин
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7563
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вот кофевар, до слов докопался, прошу прошения Уважаемый Валентин!


Не нужно так волноваться, это вредно.

Цитата:
Kairat stayer:
ак он ещё говорил, что переход на латиницу является суверенным решением Республики Казахстан."Это суверенное решение Казахстана, его руководства. Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев.


Цитату выше перечитайте, там чётко написано что было сказано и как сформулировано.
Без фантазий и домыслов.

Цитата:
Kairat stayer:
Если нет комментариев, значит внутренние дела суверенного государства и русскоязычных не касается, как отмечено, русский язык не ущемляется, будет функционировать как прежде.


Нет, не значит.
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* Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
Код:
Цитата- !Плохо, когда пытаешься доказать что-то, но не знаешь НИ-ЧННИ-ЧЕ-ГО Это изречение практически к любому форумчанину здесь подходит ) Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=38333&viewmode=flat&sortorder=0&start=180
- По себе не надо судить.Как говорится -не суди , да не судим будешь .
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* Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
§ maxsaf читай 170 , не повторяйся , что уже сказано . :lol: :lol:
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - По себе не надо судить.Как говорится -не суди , да не судим будешь

Ну логично Гоша, остольным можно судить направо и налево) а мне нельзя просто потомучто моя точка зрения отличается от вашей) ну пиши тогда землечку такой же коммент, и я уверяю больше никого не засужу)
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* Гога
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.08.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95Это изречение практически к любому форумчанину здесь подходит Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35828&start=180#comment_1 - И это есть ПРЯМОЕ оскорбление . Вы ставите себя выше всех .
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - - И это есть ПРЯМОЕ оскорбление . Вы ставите себя выше всех .

Никого не оскорблял, иначе модераторы не пропустили бы мой комментарий)выше всех себя не считаю в отличие от одного британского мятежника, и как все тут ловко не замечают его оскорбления и огрызания) у вас прямо дар)
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* Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Kairat stayer: ак он ещё говорил, что переход на латиницу является суверенным решением Республики Казахстан."Это суверенное решение Казахстана, его руководства. Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев.

Цитата:
Валентин:
Цитату выше перечитайте, там чётко написано что было сказано и как сформулировано. Без фантазий и домыслов.


Выше не полностью, про мы не можем здесь делать никаких комментариев здесь: https://news.rambler.ru/cis/41400193/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink:https://news.rambler.ru/cis/41400193-lavrov-vyskazalsya-po-povodu-perehoda-kazahstana-na-latinitsu/
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