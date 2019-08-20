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≡ "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить участников драки, в которой участвовали 7 человек.
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§ сайлау курманов
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3135
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.08.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотим знать поименно этих бандитов, так на будущее, кто родоки , чьи детки так себя ведут
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§ Обликоморале
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта шта?))
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§ лимон
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1005
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
круто насчитали, 3 детали + стекло = 1лям
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* Сабыр
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь этот запорожец заз шанс столько не стоит. Откуда миллион.
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