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≡ "Предварительный ушерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Предварительный ушерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить участников драки, в которой участвовали 7 человек.
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§ drakon
Re: "Предварительный ушерб - до 1 млн тенге" -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17123
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа, дороговаты нынче стёкла-
на легковых автомобилях... :lol: :oops: :-P
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