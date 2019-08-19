Цитата: maxsaf:

Блин, да че с фантазией у людей происходит.

Вот жеж, всё логично:

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35854#813855 Название Екатеринбургского мотоклуба «Черные ножи» — не просто эффектное словосочетание. Когда шло формирование добровольческого Уральского танкового корпуса, златоустовские оружейники каждому добровольцу подарили стальной нож черного цвета. У противника за Уральским корпусом закрепилось неофициальное название «Schwarzmesser Panzer-Division» (танковая дивизия черных ножей). Члены современного мотоклуба считают своим долгом сохранять память о войне и об общей истории всех народов, приближавших победу. Источник: