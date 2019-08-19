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≡ Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в Костанай прибыла группа байкеров из Екатеринбурга. Мотопробег «Единая история», организованный клубом «Черные ножи», посвящен 75-летию Победы. Длина маршрута — 5 200 км. После Костаная байкеры остановятся еще в восьми городах Казахстана, конечным пунктом пробега станет Алматы.
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§ abaika95
Re: Участники мотопробега "Единая история" возложили...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну-ка кто в мотоциклах разбирается, на каких байках они приехали?)
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§ maxsaf
Re: Участники мотопробега "Единая история" возложили...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
клубом «Черные ножи»


Блин, да че с фантазией у людей происходит.
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§ Victor Yang
Re: Участники мотопробега "Единая история" возложили...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11887
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.08.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Блин, да че с фантазией у людей происходит.

Вот жеж, всё логично:
Цитата:
Название Екатеринбургского мотоклуба «Черные ножи» — не просто эффектное словосочетание. Когда шло формирование добровольческого Уральского танкового корпуса, златоустовские оружейники каждому добровольцу подарили стальной нож черного цвета. У противника за Уральским корпусом закрепилось неофициальное название «Schwarzmesser Panzer-Division» (танковая дивизия черных ножей). Члены современного мотоклуба считают своим долгом сохранять память о войне и об общей истории всех народов, приближавших победу. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35854#813855
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§ maxsaf
Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Да такое описание можно под любое название смастерить, и будет все логично.
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§ maxsaf
Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В сравнении с двусмысленной погремухой главного байкера России - Хирурга - черные ножи, конечно, куда безобиднее.

[Исправлено: maxsaf, 20.08.2019 - 11:53]
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§ Обликоморале
Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хирург

А что двусмысленного у него. Бывший хирург-стоматолог. Прозвище получил ещё при "совке".
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§ zloy kyrgyz
Re: Участники мотопробега "Единая история" возложили...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 20.08.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему именно байкеры занимаются патриотичными движениями ? Это такая же субкультура как и рокеры, рэперы, ролевики :-) ничего против не имею, просто интересно как так получилось
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