Участники мотопробега "Единая история" возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Костанае
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.19 - 13:48
Вчера в Костанай прибыла группа байкеров из Екатеринбурга. Мотопробег «Единая история», организованный клубом «Черные ножи», посвящен 75-летию Победы. Длина маршрута — 5 200 км. После Костаная байкеры остановятся еще в восьми городах Казахстана, конечным пунктом пробега станет Алматы. Читать новость
maxsaf: Блин, да че с фантазией у людей происходит.
Вот жеж, всё логично: Цитата:
Название Екатеринбургского мотоклуба «Черные ножи» — не просто эффектное словосочетание. Когда шло формирование добровольческого Уральского танкового корпуса, златоустовские оружейники каждому добровольцу подарили стальной нож черного цвета. У противника за Уральским корпусом закрепилось неофициальное название «Schwarzmesser Panzer-Division» (танковая дивизия черных ножей). Члены современного мотоклуба считают своим долгом сохранять память о войне и об общей истории всех народов, приближавших победу. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35854#813855
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