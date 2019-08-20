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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6829
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сам начал.

Цитата:
maxsaf:
не я начал

Suk :lol: :lol: :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Имелся ввиду вообщета персонаж из российского города, где работы нет

В таком случае - чуть больше конкретики следующий раз, ваши посты и так без дешифратора трудно читаемые. А так, кто знает, сколько еще народу вы обидели своими барсуками в лесу и прочим.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4649
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кто знает, сколько еще народу вы обидели

Какие обиды. Народ должен наоборот гордиться. Что есть чем зацепиться.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Например, как было недавно в США штате Вирджиния

Напомните, о чем там?
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