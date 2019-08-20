Цитата: abaika95: Сколько было здесь копий сломано?) сколько ненужного бугурта от форумчан из за рубежа?) а все буднично оказалось, поправок в закон нет и нефиг воду мутить)

Ваши справедливые замечания учтены

Цитата: Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений