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§ NG.kz
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В частности, Токаев указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах.
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* maxsaf
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2999
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Сколько было здесь копий сломано?) сколько ненужного бугурта от форумчан из за рубежа?) а все буднично оказалось, поправок в закон нет и нефиг воду мутить)

Ваши справедливые замечания учтены :-)
Цитата:
Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений
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§ abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ваши справедливые замечания учтены

Быстро они мой коммент прочитали )
Пиццы падают с неба! (Может тоже прокатит?))
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§ alex_60
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4649
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////о создании в структуре агентства пяти новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, ///

Сколько народа трудоустроил.
И при этом против коррупции.
Мед, пчелы.
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§ Обликоморале
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6829
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сигналы пошли с верху. Закона ещё нету, но кажется/перекрестился/ скоро нам ждать нового областного акима.
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§ abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


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Сообщений: 278
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- скоро нам ждать нового областного акима.

Ну это еще бабка надвое сказала) а если серьезно то не хотелось бы, опять начнется катавасия, "новые люди" необязательно бывают лучше прежних)
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* maxsaf
Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2999
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Допроситесь - старых пришлют :lol:
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§ abaika95
Re: Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев...
abaika95


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Сообщений: 278
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Допроситесь - старых пришлют

Нет уж спасибо) (нервно крестится)
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