maxsaf:

А можете просто спросить тех, кого вы так называете, не против ли они.

maxsaf:

А вообще логика странная - нам это слово нравится - мы его будем использовать, а обидное оно или нет тем, к кому применяется - не важно. Кого их мнение вообще когда-то интересовало.