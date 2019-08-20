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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 06:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
форума на политкорректность.

У нас, у вас, да практически по всему миру в последнее время с этим палку перегибают. Боясь кого либо типо обидеть. У нас на форуме были допустим два известных перса Хохол и Тургаец, и ведь никого это не коробило.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.08.19 - 06:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Панас, а шо ты з ним разговариваешь? Он же ..... як пень!"
А точнее как як самый типичный россиянин - "крымнаш", "дедывоевали", "мытутвласть", "нестерпимая тоска(любовь) по (к) родине"
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Вы даже не представляете, насколько тема расовой дискриминации тут болезненная. Я не говорю про сша, только Канада пока. Надо будет как-нибудь у Артема поинтересоваться. Мы обсудили на работе с парой ребят, с которыми я близко общаюсь, название музыкального коллектива на дне города. Сказать что они в шоке и осуждают - считай, ничего не сказать. Разумеется, если группа не планирует гастроли за пределами КЗ - пусть как хотят себя называют, хоть "Кочегары Третьего Рейха", раз действительно так трудно придумать более нейтральное название. Хотя с другой стороны, перед заезжими туристами будет неудобно. Я сам лично понятия не имел, насколько эта тема щекотливая тут. Если бы лично не знал эту ситуацию - и не поверил бы наверное.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


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Сообщений: 906
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.08.19 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы даже не представляете, насколько тема расовой дискриминации тут болезненная.



Да, уж! И сто лет не прошло, как совесть проснулась. Хотят нынешним муссированием "темы" искупить грехи предков, вылавливавших в Африке "дикарей" и плетью заставлявших их пахать на "белых"?
Какая щепетильность: нельзя произносить слово "негр"! А то тебя объявят расистом!
А мы то тут причём? У нас с этим словом другие ассоциации.
Вспомнился фильм "Максимка"...
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Дело не в том, какие ассоциации у вас с этим словом. Дело в том, что об этом думают те, кого вы этим словом называете. Вы можете говорить и дальше, что слово "негр" переводится как "афроамериканец", и что оно никакого негатива в себе не несет. А можете просто спросить тех, кого вы так называете, не против ли они. Наверняка же в Казахстане пару представителей найдутся, которые с удовольствием ответят на ваш вопрос. А вообще логика странная - нам это слово нравится - мы его будем использовать, а обидное оно или нет тем, к кому применяется - не важно. Кого их мнение вообще когда-то интересовало.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и не поймали сбежавшего.
Опасно для общества.

[Исправлено: alex_60, 20.08.2019 - 09:31]
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