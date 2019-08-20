maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #2225





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2988

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:21 Цитата: таноми52:



Дело не в том, какие ассоциации у вас с этим словом. Дело в том, что об этом думают те, кого вы этим словом называете. Вы можете говорить и дальше, что слово "негр" переводится как "афроамериканец", и что оно никакого негатива в себе не несет. А можете просто спросить тех, кого вы так называете, не против ли они. Наверняка же в Казахстане пару представителей найдутся, которые с удовольствием ответят на ваш вопрос. А вообще логика странная - нам это слово нравится - мы его будем использовать, а обидное оно или нет тем, к кому применяется - не важно. Кого их мнение вообще когда-то интересовало.