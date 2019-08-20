maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #2223





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2986

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:14 Цитата: Обликоморале:



Вы даже не представляете, насколько тема расовой дискриминации тут болезненная. Я не говорю про сша, только Канада пока. Надо будет как-нибудь у Артема поинтересоваться. Мы обсудили на работе с парой ребят, с которыми я близко общаюсь, название музыкального коллектива на дне города. Сказать что они в шоке и осуждают - считай, ничего не сказать. Разумеется, если группа не планирует гастроли за пределами КЗ - пусть как хотят себя называют, хоть "Кочегары Третьего Рейха", раз действительно так трудно придумать более нейтральное название. Хотя с другой стороны, перед заезжими туристами будет неудобно. Я сам лично понятия не имел, насколько эта тема щекотливая тут. Если бы лично не знал эту ситуацию - и не поверил бы наверное.