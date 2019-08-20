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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 06:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
форума на политкорректность.

У нас, у вас, да практически по всему миру в последнее время с этим палку перегибают. Боясь кого либо типо обидеть. У нас на форуме были допустим два известных перса Хохол и Тургаец, и ведь никого это не коробило.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.08.19 - 06:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Панас, а шо ты з ним разговариваешь? Он же ..... як пень!"
А точнее как як самый типичный россиянин - "крымнаш", "дедывоевали", "мытутвласть", "нестерпимая тоска(любовь) по (к) родине"
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2986
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Вы даже не представляете, насколько тема расовой дискриминации тут болезненная. Я не говорю про сша, только Канада пока. Надо будет как-нибудь у Артема поинтересоваться. Мы обсудили на работе с парой ребят, с которыми я близко общаюсь, название музыкального коллектива на дне города. Сказать что они в шоке и осуждают - считай, ничего не сказать. Разумеется, если группа не планирует гастроли за пределами КЗ - пусть как хотят себя называют, хоть "Кочегары Третьего Рейха", раз действительно так трудно придумать более нейтральное название. Хотя с другой стороны, перед заезжими туристами будет неудобно. Я сам лично понятия не имел, насколько эта тема щекотливая тут. Если бы лично не знал эту ситуацию - и не поверил бы наверное.
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