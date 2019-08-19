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§ NG.kz
Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ ответил на запрос «НГ», в котором мы просили прокомментировать приговор, вынесенный его подчиненному - экс-акиму Аулиекольского района Асхату Кисикову.
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§ abaika95
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
abaika95


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Сообщений: 272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- : - Предложение о подаче в отставку политических государственных служащих, являющихся руководителями государственных органов, при совершении коррупционных преступлений служащими, находящимися в непосредственной подчиненности, на законодательном уровне еще не закреплено. Если данные поправки в законодательство будут приняты, то я, как любой гражданин нашей страны, буду обязан их соблюдать


Сколько было здесь копий сломано?) сколько ненужного бугурта от форумчан из за рубежа?) а все буднично оказалось, поправок в закон нет и нефиг воду мутить)
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* maxsaf
Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2986
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходит, что там президент говорит - до лампочки?
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§ Гриня
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
Гриня


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Сообщений: 632
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 19.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Выходит, что там президент говорит - до лампочки?

Конечно до лампочки.Президент тоже человек,и может говорить всё что ему в голову взбредет.А вот если закон он введет,и соответствующие органы его утвердят,тогда конечно будет по закону.Как и чтоб акиматы ездили на авто казахстанской сборки.Сколько раз говорил,а толку? Закона то нет.
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§ pro100tak
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
pro100tak


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Сообщений: 340
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.08.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"на законодательном уровне еще не закреплено"
м-да. Раньше была КПСС, какие-то морально-этические нормы, почти кодекс поведения. Кстати, между прочим. Пусть они будут, нуротановцы. Только вывести их за пределы бюджета, как раньше. Обком, райком - все содержались за счет партийных взносов. Пусть платят по 10% от хотя бы официальной ЗП. И всё. Тогда-то уж точно они будут блюсти все нормы, пасти друг друга, типа а чо это за счет меня кто-то жирует. Все будет ровно, правильно и спокойно. Тогда и на многодетных хватит, да и на все другие дырки.
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§ Козлов я
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
Козлов я


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Сообщений: 368
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.08.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
e5ce4feede1b.jpg
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§ abaika95
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
abaika95


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Сообщений: 272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Выходит, что там президент говорит

Ну что и следовало ожидать, самые ярые Казахстанцы "до сих пор" проживающие в Казахстане топят за слова президента) смешно)
По вашему у нас настолько президентская республика что даже НПА никакие не нужны?)
президент сказал в интервью намеченные планы- все не раздумывая исполняют)
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* maxsaf
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2986
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
президент сказал в интервью намеченные планы- все не раздумывая исполняют)

А ЗП учителям в два раза - это закон, или просто президент так сказал? :lol:
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§ abaika95
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
abaika95


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Сообщений: 272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то макс у вас вопросы все жиже и жиже становятся) перейдите на новость про повышение там четко написано - пообещал что повышение зарплат будет рассмотрено в СЛЕДУЮЩЕМ году)
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* maxsaf
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2986
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пообещал что повышение зарплат будет рассмотрено в СЛЕДУЮЩЕМ году

Я в курсе, вопрос ответа не требовал - и так все понятно же ))
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§ abaika95
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
abaika95


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Сообщений: 272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Я в курсе, вопрос ответа не требовал - и так все понятно же

Зачем тогда его задовать?)риторикой там и не пахло) и понятие "понятно" для каждого свое, мне вот понятно что в следующем году будут рассматривать вопрос о повышениях, что тебе понятно вопрос открытый)
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§ сайлау курманов
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3132
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.08.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть депутаты берут под козырек каждое выступление президента и немедля принимают соответствующие законы, иначе обычный треп
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* maxsaf
Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2986
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что в следующем году будут рассматривать вопрос о повышениях

И еще не факт, что повысят.
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§ Обликоморале
Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима района прокомментировал аким Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 06:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что повысят.

Да не повысят, у нас тьфу-тьфу-тьфу (уберитемордылицаотэкрана), в последнее время такие обещания выполняют. Возможно не факт, что в два раза.
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