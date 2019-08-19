pro100tak Re: Возможность своей отставки из-за осужденного за взятку акима... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 340

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:42 "на законодательном уровне еще не закреплено"

м-да. Раньше была КПСС, какие-то морально-этические нормы, почти кодекс поведения. Кстати, между прочим. Пусть они будут, нуротановцы. Только вывести их за пределы бюджета, как раньше. Обком, райком - все содержались за счет партийных взносов. Пусть платят по 10% от хотя бы официальной ЗП. И всё. Тогда-то уж точно они будут блюсти все нормы, пасти друг друга, типа а чо это за счет меня кто-то жирует. Все будет ровно, правильно и спокойно. Тогда и на многодетных хватит, да и на все другие дырки.