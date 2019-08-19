Цитата: Ваш земляк:

Не нравится, что вас называют теми, кто вы есть на самом деле?!Неприятно?!

Да мне вообще на твое мнение и обзывания давно с большой колокольни. Ты сам даже не замечаешь насколько этим ты сам себя опускаешь

Цитата: Ваш земляк:

Правда глаза колет?!

Правда это субъективное понятие истины. У каждого она своя, так что твоя в плане меня ни разу не колет.