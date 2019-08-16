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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ таноми52
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 905
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.08.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, с Абайкой всё ясно. Проявился на 100%. Ходить по второму кругу, после Бывалого, не интересно. Пусть с сам собой беседует, диспутом агрессивное "огрызание" назвать нельзя
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Вы в этом так уверены? Тогда и Крым был всегда Украинским.

Електрон попейте что нибудь для внимательности, я отвечал на ваш вопрос про Крым, если вы спец школу закончили по увиливанию темы нам с вами не по пути хоть вы и немец как я)

Цитата- Ну, с Абайкой всё ясно. Проявился на 100%. Ходить по второму кругу, после Бывалого, не интересно. Пусть с сам собой беседует, диспутом агрессивное "огрызание" назвать нельзя

Таноми если бы я не знал кем вы работаете я бы подумал что вы обычная баба на базаре) так уходить от неудобных ответов это КЮ, огрызаются маленькие подростки типа земляка на каждый вопрос отвечают "сам дурак" вы то умная интеллигентная женщина) спец в ораторстве,вы же можете мне ответить, зачем вы уподобились этим.. )
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2491
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да победители, ну давайте разделим между всеми территории Калининграда и курильских островов) отдадут нам их Россияние ?

Когда ты был совсем мал и глуп, распался Советский Союз. И только одна Россия объявила себя правопреемницей СССР, со всеми вытекающими,то есть согласилась отвечать за обязательства Союза. Все бывшие республики с превеликой радостью согласились. Долг СССР был выплачен, причём не так давно, одной Россией. Какое отношение Казахстан теперь имеет к Калининграду и к Курильским островам?! Уровень образования в независимом Казахстане даёт о себе знать. Он прямо кричит!Цитата:
abaika95:
Вам бы кто помог) и мы в 90-ые у Америки куриную помощь не просили, сами както сами батенька)

Молодой человек! Я прожил в Казахстане до 2004-го года и прекрасно помню те "великолепные" времена.Когда свет давали по часам, когда работы не было, когда понаехавшие из глухих аулов называли себя хозяевами здесь и разваливали великолепные совхозы и действующие предприятия. И как вы "сами"?! Единственное, что не развалили в то время - добывающие предприятия. И то только потому, что их быстренько прибрали в нужные руки, кого надо руки. Даже сегодняшняя гордость Кустаная, "Дизельный завод", остался на плаву только из-за того, что пришёл РОССИЙСКИЙ инвестор и стал собирать комбайны. А куда делись КСК,КЖБИ,Химзавод(которых было всего два таких в Союзе, с уникальной технологией)?! Сами распались или же вот такие "сами" помогли?!Плохо, когда пытаешься доказать что-то, но не знаешь НИ-ЧЕ-ГО!
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§ elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3484
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.08.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы спросили:
Цитата:
abaika95:
А что он был Российским? я не Гапон никого не провоцирую)

Я ответил:
Цитата:
elektron:
Строительство поселения Николаевск, Николаевского уезда Тургайской области Российской империи начато в 1879 году по распоряжению оренбургского генерал-губернатора Крыжановского


Что то опять не так?
ПС: А я про Кустанай. Про Крым глупо вроде такое спрашивать. :lol:

[Исправлено: elektron, 19.08.2019 - 18:37]
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§ elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3484
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.08.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Таноми если бы я не знал кем вы работаете я бы подумал что вы обычная баба на базаре)

Я вот не знаю, что Вы там из себя возомнили. Но так оскорблять пользователей, считаю беспределом.
И к оттоку населения не относящимся от слова совсем. Всё что вам не подходит (не нравится) КЮ? Образование не то.
Вы я гляжу идеальны и безупречны? Действительно Цитата:
таноми52:
Ну, с Абайкой всё ясно.
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§ Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11885
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
"Дизельный завод", остался на плаву только из-за того, что пришёл РОССИЙСКИЙ инвестор и стал собирать комбайны

Сначала была механическая обработка отливок из Барнаула корпусов водяных и масляных насосов на дизели и их сборка. А также поршневые пальцы и поршни (отливали тоже у нас). Попытка отливать цилиндры - но не пошло. В Барнауле, кстати, недоумевали - в городе у них такой же завод по мех. обработке стоял, но отсылали к нам. Комбайны собирать где-то в 2005-м начали. Ну как собирать... Приходил комбайн в сборе, но двигатель отдельно. На дизельном ставили двигатель (вернее, моторную установку - вместе с рамой двигателя) - и всё - считается сборка казахстанская. Ещё были трактора ХТЗ, но недолго, насколько я знаю.
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§ elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3484
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.08.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Електрон попейте что нибудь для внимательности, я отвечал на ваш вопрос про Крым, если вы спец школу закончили по увиливанию темы нам с вами не по пути хоть вы и немец как я)

Увиливаете Вы, и ярлыки вешаете тоже. Заметьте, я Вас нигде не оскорбил и советов чего принять тоже не давал.
ПС: образованием не обижен :-P :lol: Только человека ,человеком делает не образование, а воспитание. 8-)

[Исправлено: elektron, 19.08.2019 - 19:11]
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2491
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Чем больше будет таких, как ты, тем больше будет желающих уехать. Вот такая прямая зависимость.Кого привезёте? Уже были попытки оралманов из Монголии привозить. Там, правда, одни чабаны почему-то были, вместо уехавших инженеров, но разве это когда-нибудь останавливало гордых сынов степей?!И когда чабаны съели весь выданный им для подъёма скот и пропили все выданные опять же для подъёма доллары, они уехали обратно! Неблагодарные!А ведь могли бы жить в таком прекрасном государстве, из которого, правда, все почему-то стараются уехать...
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 00:03
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