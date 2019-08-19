Цитата: maxsaf:

Алекса потерли за слово холол. Почему? Он кого-то обидел и на него настучали?







Здесь ещё имеет значение, кто модератор - насколько адекватно он воспринимает наши комменты, каков уровень его внутренней свободы, да и интеллектуальный уровень. А мы к ним относимся, как к истине в последней инстанции