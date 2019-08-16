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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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* таноми52
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 905
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.08.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, с Абайкой всё ясно. Проявился на 100%. Ходить по второму кругу, после Бывалого, не интересно. Пусть с сам собой беседует, диспутом агрессивное "огрызание" назвать нельзя
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* abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 22:31
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