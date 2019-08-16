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Страница 12 из 12«1...101112
§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон, Электрон чтож молчите то?) почему за древнюю тевтонскую крепость Кенегсберг ниче не пишите?) переименовали в честь партийного вождя теперь коренным куда девать?)

А в истории ты, братец, не силён. Ты хоть знаешь, что была Вторая Мировая Война?! И что потом были репарации(я понимаю, это слово очень для тебя умное, скажу проще - возвращение нанесённого ущерба).
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
По-русски КАЗАНЬ, по-татарски КАЗАН

Там ещё Тюмень есть...
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2978
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы вот ушли в тему переименований, а тем временем казахстанцы продолжают уезжать, причем даже казахи. А в соседней ветке пытаются запретить рожать больше двух. Вам кто будет демографию выравнивать, Витал? Специально не использую тут термин отрицательное сальдо, чтобы Абайку не вводить в заблуждение. Некоторые страны прирост ежегодный сотнями тысяч считают, а то и миллионами. Если КЗ будет и дальше терять квалифицированные кадры - прогноз у меня для вас не утешительный.
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4642
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто хочет уезжает, кто не хочет, остается на Родине.
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разберемся как-нибудь Макс без консультативной помощи бывших Британских колоний-не боись) всякое было, выкарабкивались)
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§ Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.08.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
НУР-СУЛТАН, 19 авг — Sputnik. За первые два квартала 2019 года на учебу в Россию выехало почти 60 тысяч студентов из Казахстана.
- Интересно , многие ли назад вернутся ?

[Исправлено: Гога, 19.08.2019 - 16:38]
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачем переименовали город Пишпек в Фрунзе, не он же строил) зачем Вятку, Питер, Екатеринбург, Пермь,Самару,Нижний Новгород переименовывать? большевики эти города построили?)

В данный момент этим городам вернули их исторические названия. Какие же исторические названия у Алматы, Нур Султана? Верный и Акмолинск.Кто основал Верный? Казаки. Кто основал Акмолинск? Казаки. Учи историю! Не позорься!
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§ таноми52
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
таноми52


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Сообщений: 903
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.08.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Немцы кто проживал всю жизнь на той территории не люди, так проигравшие а Россиянам все можно потомучто они победители) занавес..



Юноша, не "россияне", а советские люди - победители, среди которых, не сомневаюсь, были и Ваши предки.
Ишь ты, осуждает он победителей! Жалко ему тех выселенных пруссаков, а сотни сожженных вместе с жителями белорусских деревень не жалко? А миллионы советских, оставшихся без крова, не жалко?
Что, записались в американские "гуманисты", которые сейчас чернят Красную армию, приписывая ей миллионы изнасилованных немок, поголовное мародёрство, всякие зверства и проч. Тоже хотите принизить, испохабить Победу СССР?
А это выражение - "россияне"- откуда взялось? Вы казахов-красноармейцев не считаете освободителями Европы от фашистов? Вам уже внушили, что Казахстан была самостоятельная страна,добросердечно по собственной инициативе принявшая эвакуированных, депортированных и прочих? Вы Казахстан уже дистанциировали от "россиян"?
Кто ж вам историю-то преподаёт, племя молодое, незнакомое?

[Исправлено: таноми52, 19.08.2019 - 19:59]
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§ Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
всякое было, выкарабкивались)

С чьей помощью? Колонизаторов и оккупантов?
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* elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3478
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.08.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Костанай кто захватывал?) всю жизнь был на Казахской земле

Вы в этом так уверены? Тогда и Крым был всегда Украинским. 8-)
Вам сколько лет, молодой человек? Что так нагло провоцируете.
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ухх смотри какие сердитые все) когда носом ткнешь..
По порядку

Цитата- В данный момент этим городам вернули их исторические названия.

А че Калининграду слабо?

Цитата- Юноша, не "россиян", а советских людей - победителей,

Да победители, ну давайте разделим между всеми территории Калининграда и курильских островов) отдадут нам их Россияние ?


Цитата- Что, записались в американские "гуманисты", которые сейчас чернят Красную армию, приписывая ей миллионы изнасилованных немок, поголовное мародёрство, всякие зверства и проч. Тоже хотите принизить, испохабить Победу СССР?

Ну вы то за меня недодумывайте) а то неинтересно получается) все что вы сейчас перечислели-было! Но это неотменяет факта что победа в ВОВ это великое достижение народов и я ничуть не принижаю героизм советских людей

Цитата- Вы Казахстан уже дистанциировали от "россиян"?Кто ж вам историю-то преподаёт, племя молодое, незнакомое?

Да кто? Ваши же одногодки, бывшие советские учителя) и да Казахстан слабо считается с "Россиянами" вы не думаете , может потомучто мы разные государства?)



Цитата- чьей помощью? Колонизаторов и оккупантов?

Вам бы кто помог) и мы в 90-ые у Америки куриную помощь не просили, сами както сами батенька)
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2978
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Разберемся как-нибудь Макс без консультативной помощи бывших Британских колоний-не боись) всякое было, выкарабкивались)

Серьезно? Сами? Да ведь многие из вас до сих пор верят, что люди уезжают из Казахстана по экономическим причинам. Ну верьте и дальше. А те, кто понимает, что это чушь - говорят: "естественный процесс, просто им так хочется". Ога, я же потомок великих кочевников... :lol:

[Исправлено: maxsaf, 19.08.2019 - 20:18]
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4642
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Озабоченные. Мне их жаль.
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Вы в этом так уверены? Тогда и Крым был всегда Украинским. Вам сколько лет, молодой человек? Что так нагло провоцируете.


А что он был Российским? я не Гапон никого не провоцирую) и не сказать что уж так молод, но явно младше дракона)


Цитата- Озабоченные. Мне их жаль

Да мне тоже)хуже Жириновского тут расписались)
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* elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3478
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что он был Российским?

ну как вроде. ;-)
Строительство поселения Николаевск, Николаевского уезда Тургайской области Российской империи начато в 1879 году по распоряжению оренбургского генерал-губернатора Крыжановского 8-)
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