abaika95 Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода #175





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:09 ухх смотри какие сердитые все) когда носом ткнешь..

По порядку



Цитата- В данный момент этим городам вернули их исторические названия.



А че Калининграду слабо?



Цитата- Юноша, не "россиян", а советских людей - победителей,



Да победители, ну давайте разделим между всеми территории Калининграда и курильских островов) отдадут нам их Россияние ?





Цитата- Что, записались в американские "гуманисты", которые сейчас чернят Красную армию, приписывая ей миллионы изнасилованных немок, поголовное мародёрство, всякие зверства и проч. Тоже хотите принизить, испохабить Победу СССР?



Ну вы то за меня недодумывайте) а то неинтересно получается) все что вы сейчас перечислели-было! Но это неотменяет факта что победа в ВОВ это великое достижение народов и я ничуть не принижаю героизм советских людей



Цитата- Вы Казахстан уже дистанциировали от "россиян"?Кто ж вам историю-то преподаёт, племя молодое, незнакомое?



Да кто? Ваши же одногодки, бывшие советские учителя) и да Казахстан слабо считается с "Россиянами" вы не думаете , может потомучто мы разные государства?)







Цитата- чьей помощью? Колонизаторов и оккупантов?



Вам бы кто помог) и мы в 90-ые у Америки куриную помощь не просили, сами както сами батенька)