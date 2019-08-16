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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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* Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2483
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон, Электрон чтож молчите то?) почему за древнюю тевтонскую крепость Кенегсберг ниче не пишите?) переименовали в честь партийного вождя теперь коренным куда девать?)

А в истории ты, братец, не силён. Ты хоть знаешь, что была Вторая Мировая Война?! И что потом были репарации(я понимаю, это слово очень для тебя умное, скажу проще - возвращение нанесённого ущерба).
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* Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2483
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
По-русски КАЗАНЬ, по-татарски КАЗАН

Там ещё Тюмень есть...
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2977
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы вот ушли в тему переименований, а тем временем казахстанцы продолжают уезжать, причем даже казахи. А в соседней ветке пытаются запретить рожать больше двух. Вам кто будет демографию выравнивать, Витал? Специально не использую тут термин отрицательное сальдо, чтобы Абайку не вводить в заблуждение. Некоторые страны прирост ежегодный сотнями тысяч считают, а то и миллионами. Если КЗ будет и дальше терять квалифицированные кадры - прогноз у меня для вас не утешительный.
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто хочет уезжает, кто не хочет, остается на Родине.
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 267
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 19:22
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* Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.08.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
НУР-СУЛТАН, 19 авг — Sputnik. За первые два квартала 2019 года на учебу в Россию выехало почти 60 тысяч студентов из Казахстана.
- Интересно , многие ли назад вернутся ?

[Исправлено: Гога, 19.08.2019 - 16:38]
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