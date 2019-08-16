maxsaf Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода #167





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2977

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:57 Вы вот ушли в тему переименований, а тем временем казахстанцы продолжают уезжать, причем даже казахи. А в соседней ветке пытаются запретить рожать больше двух. Вам кто будет демографию выравнивать, Витал? Специально не использую тут термин отрицательное сальдо, чтобы Абайку не вводить в заблуждение. Некоторые страны прирост ежегодный сотнями тысяч считают, а то и миллионами. Если КЗ будет и дальше терять квалифицированные кадры - прогноз у меня для вас не утешительный.