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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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* abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


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Сообщений: 266
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- сначала захват

Ну с термином захват я бы поспорил, Кенигсберг-да, Костанай кто захватывал?) всю жизнь был на Казахской земле, потом при развале го-ва Ельцин легкой рукой все всем пораздовал независимо, "берите свободы сколько влезет" поздно теперь кулаками махать товарищи коммунисты)
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я когда уезжал - тоже так сказал, на две недели

Кому так сказал?
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2976
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кому так сказал?

Тому, кто спрашивал ))
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§ maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2976
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну с термином захват я бы поспорил, Кенигсберг-да, Костанай кто захватывал

Ну так и нефиг сравнивать тогда несравниваемое, и в качестве примера тыкать куда ни попадя
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* abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ну так и нефиг сравнивать тогда несравниваемое, и в качестве примера тыкать куда ни попадя

Че такой нервный Макс?) попей водички, успакойся , Канадцев я еще не спрашивал че мне сравнивать и куда тыкать)

Продолжим, татарский город Казан, переименовали для Русского удобства в город Казань, Татары возмущаются?) еще примеры нужны?)
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§ Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Посмотреть может и можно, но там такой пласт перелопатить надо. Изволь уж, как ты это обычно делаешь "пальцем ткни".


Лопатить и особенно тыкать не буду, чёта иностранцы из дальнего зарубежья возмущаются.
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§ Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
иностранцы из дальнего зарубежья возмущаются.

Я ж не иносранец. Да и когда тебя чьи либо возмущения в рубке правды матки останавливали.
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* abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитат- Я ж не иносранец

ИноСранец-оговорка по Фрейду или так задумано?) :lol:
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§ Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Очепятка, да простят меня господа эмигранты.
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§ таноми52
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
таноми52


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Сообщений: 901
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.08.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон, Электрон чтож молчите то?) почему за древнюю тевтонскую крепость Кенегсберг ниче не пишите?) переименовали в честь партийного вождя теперь коренным куда девать?



Почему они что-то должны говорить? Пример некорректен.
Кенигсберг принадлежал Пруссии,государству, ликвидированному в 1947 году указом Контрольного совета оккупационных войск. Все коренные жители были выселены, даже тем, кто помогал в восстановлении города было отказано в советском гражданстве и впоследствии они были депортированы в Германию. Вместо них в город были переселены советские граждане.
А имели право! Победителей не судят!
А в отношении Казани, в чём переименование? По-русски КАЗАНЬ, по-татарски КАЗАН. Это ведь не равнозначно- Семипалатинск - Семей.
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* Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11881
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Семипалатинск - Семей.

Да, с Семипалатинском как-то странно переименование вышло.
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* abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 17:21
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* abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 17:44
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайрат вроде на Камчатку или Сахалин планирует. Тема гектаров на дальнем востоке у него постоянно.
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§ alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нафига уезжать, если на Родине хорошо.
Наверно и умереть на Родине лучше.
Такие мысли.
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