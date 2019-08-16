abaika95 Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода #161





(Пользователи) Сообщений: 267

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:21 Таноми вы сами то себя слышите?) только ненадо сейчас обижатся и писать про меня националист!! Он хочет нас выгнать! Обзывает всех колонизаторами!) я не такой сразу говорю) просто выже своими изречениями сами к этому подталкиваете)



Цитата- Все коренные жители были выселены, даже тем, кто помогал в восстановлении города было отказано в советском гражданстве и впоследствии они были депортированы в Германию. Вместо них в город были переселены советские граждане.А имели право! Победителей не судят!



Зато конкретно и не юля) Немцы кто проживал всю жизнь на той территории не люди, так проигравшие а Россиянам все можно потомучто они победители) занавес..



Про Казань пример в контексте возмущений Костанай-Кустанай



Еще пример (их тысячи можно сейчас привести)

Кокандскую крепость Ак мечеть Русская администрация переименовывают в Перовск потом в идиотскую Кызыл Орду, Крымскотатарскую крепость Ак мешит, Русская администрация переименовывает в Семфирополь,

Да все постсоветское пространство в переименованиях) а мы тут сколько не пишем с писанины не сыты)