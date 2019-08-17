Цитата: Добринцофф:

и надо же какое совпадение молоко подорожает ровно на 5%.

Ты намекаешь, что это связано только с обязанностью платить пенсионные отчисления? Но ведь не вся выручка идёт на зарплату! И если посчитать, что зарплата составляет 30% от выручки и расходы на неё увеличиваются на 5%, то цена на товар должна увеличится на 0,05 * 0,3 = 1,5%. Так что тут либо проблемы накопились, либо хозяева наглеют, либо ещё что-то, но не только обязанность платить дополнительные взносы.



Вот и у тебя с магазином также - для твоих продавцов - это 5% от их и так небольшой зарплаты, а для тебя - всего 1,5% - точнее сам можешь подсчитать - я ваших процентов не знаю.



[Исправлено: Victor Yang, 19.08.2019 - 15:32]